Почему Грузия не получила вакцину Pfizer в оговоренные сроки? – ответ Минздрава

Грузия технически была готова получить вакцину от коронавируса в оговоренные сроки, если бы не дополнительные требования компании Pfizer

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Дополнительные требования Pfizer к Грузии никак не связаны с технической готовностью страны получить вакцину, они связаны с финансовой перестраховкой, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, поясняя нарушения сроков поставки вакцины от COVID-19 в страну.

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COVAX-платформа, в свою очередь, называет причиной непоставки вакцины компании Pfizer в Грузию в феврале – несоответствие страны установленным критериям, и обещала поставить препарат в марте.

Что касается критериев, которым должны отвечать страны, как поясняют в COVAX, национальный регулятор должен дать вакцине авторизацию за ввоз. Также все участники должны оформить контракт-обязательство о возмещении ущерба, чтобы получить дозы с платформы.

Как заявила Тамар Габуния, в письме от 23 февраля COVAX не конкретизирует детали и предлагает в телефонных консультациях уточнить условия поставки вакцины.

В конце января Грузия получила письмо, в котором подтверждалось, что страна получит 29 тысяч доз вакцины компании Pfizer и от 180 тысяч до 300 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca поэтапно. После 28 января Грузия активно начала работать над процедурой закупки вакцины как с командой платформы COVAX, так и поставщиками. По словам Габуния, и сегодня Грузия ждет от COVAX и Pfizer точной даты телефонного и окончательного уточнения условий поставок, учитывая, что в стране есть и техническая, и юридическая готовность для получения вакцины.

Габуния еще раз подчеркнула, что распространенная информация о том, что задержка с ввозом вакцины в Грузию связано с неготовностью страны, не соответствует действительности.

"Сегодня "Интерпрессньюс" распространил информацию о том, что якобы Грузия не смогла удовлетворить требованиям готовности для получения вакцины. Полчаса назад мы связались с COVAX и попросили разъяснить заявление, появившееся в "Интерпрессньюс". В тех письмах, которые мы получили от COVAX, однозначно указана причина отсрочки. Она заключается в дополнительных требованиях Pfizer, что вообще не связано с готовностью страны", – отметила Габуния.

Готовность Грузии к получению вакцины оценили эксперты ВОЗ и COVAX, и она полностью отвечает тем критериям, которые поступили от компаний-производителей, отмечают в Минздраве.

"Дополнительные требования стране поставила компания Pfizer, что требует дополнительных переговоров, во время которых и будут уточнены все условия, и все будет подписано в двустороннем порядке. Минздрав осуществляет прямую коммуникацию с COVAX, в которую включена и Pfizer. Это трехсторонняя коммуникация, которую ведет Минздрав", – отметила Габуния.

При этом замминистра подчеркнула, что речь идет о двух- или трехнедельной отсрочке поставок вакцины, и с конца марта уже можно будет начать процесс вакцинации.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

По словам специалистов, для того, чтобы коронавирус больше не был опасным нужно вакцинировать 80% населения, в том числе и тех, которые перенесли инфекцию.