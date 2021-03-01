Главный эпидемиолог Грузии покидает пост?

В стране распространилась информация о том, что причиной данного решения стало противостояние между Гамкрелидзе и министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии не подтверждают информацию о том, что глава ведомства Амиран Гамкрелидзе покидает занимаемую должность, сообщает Первый канал.

Как отмечают в центре, Гамкрелидзе продолжает работу в привычном режиме.

Информацию об отставке Гамкрелидзе распространил один из лидеров "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе. По его словам, причиной данного решения стало противостояние между Гамкрелидзе и министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.

Данный вопрос прокомментировали и в Минздраве страны. Замминистра здравоохранения Тамар Габуния отрицает противостояние между центром по контролю заболеваний и Минздравом.

Габуния отрицает и информацию о том, что Гамкрелидзе покидает свой пост.

"Господин Амиран руководит Центром по контролю заболеваний, активно включен в процесс вакцинации. У нас сегодня утром была встреча с премьером, чтобы еще раз пройти весь возможный механизм, и, конечно, я не могу подтвердить никакое позиционное изменение в связи с господином Амираном. У нас очень деловые, конструктивные отношения. Не могу подтвердить никакую информацию о противостоянии", - сказала Габуния.