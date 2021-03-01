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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии не исключает возможность судебной тяжбы с COVAX

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (947)
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На данном этапе Минздрав Грузии ожидает от COVAX опровержения обвинений в свой адрес, заявила глава ведомства

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Ранее в одном из грузинских СМИ со ссылкой на платформу была обнародована информация о том, что в прошлом месяце вакцину получили лишь те страны, национальные регуляторы которых предоставили авторизацию препарату, а также оформили соглашение о возмещении ущерба.

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© AP Photo / Virginia Mayo
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"Поскольку речь идет о репутационных рисках, я не исключаю начала тяжбы. Потому что, к сожалению, из-за сложной политической ситуации в Грузии все это используется оппозицией для нагнетания политической напряженности и поляризации в Грузии", - заявила Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi2.

По ее совам, Минздрав уже обратился к платформе и потребовал ответ на то, почему был дан такой комментарий.

"Во всей нашей переписке, которую мы начали с 18 сентября с COVAX, никаких указаний от них о том, что мы в чем-то ошиблись, не было. COVAX-платформа однажды уже оказалась в такой ситуации с Боснией, из-за чего Босния подала жалобу", - заявила министр.

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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Она подчеркнула, что распространенная информация о том, что задержка с ввозом вакцины в Грузию связана с неготовностью страны, не соответствует действительности.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (947)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Екатерина Тикарадзе, Грузия


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