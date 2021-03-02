В Грузии на фундаментальные исследования выделено восемь миллионов лари

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Грузии для проведения конкурса фундаментальных исследований будет выделено в этом году восемь миллионов лари (2,4 миллиона долларов), сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.

По инициативе министра образования и науки Михаила Чхенкели, в этом году бюджет конкурса фундаментальных исследований является беспрецедентно высоким. По сравнению с предыдущими годами это почти удвоенный бюджет, и он дает возможность ученым более активно включиться в грантовый конкурс.

Администрированием конкурса займется Национальный научный фонд имени Шота Руставели, который уже завершил подготовительный процесс.

В ведомстве уверены, что конкурс этого года поможет грузинским ученым еще больше сблизиться с международными научными кругами, поскольку более совершенствуется и приближается к европейским стандартам как устав конкурса, так и критерии оценки научных проектов.

В министерстве образования и науки отмечают, что изменения дают возможность более точной и глубокой оценки работ, что станет еще одним шагом вперед для активизации научного сотрудничества.