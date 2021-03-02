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Эпидемия коронавируса - жители столицы в масках на улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 461

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (949)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 163 пациента, а с начала пандемии вылечились 265 686

ТБИЛИСИ,  2 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 461. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 271 379 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 163 человека, с начала пандемии вылечились 265 686 пациентов. Скончались 3 532.

За сутки сделано 22 900 тестов, в том числе 16 895 на антиген и 6 005 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за день – 2,01%, за последние 14 дней – 1,78%, за последние семь дней – 1,4%.

В карантине в данное время находятся 237 человек, в стационарах – 1 471, в ковид-гостиницах – 149.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (949)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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