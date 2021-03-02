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Ковид-статистика в Грузии: по количеству зараженных лидирует Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (949)
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Sputnik Грузия
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К этому времени в стране 247 тяжелых пациентов, 102 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 461 новый случай коронавируса – из них 250 зафиксировали в Тбилиси, сообщает администрация правительства.

В Грузии первый случай коронавируса выявили год назад, 26 февраля 2020 года, с тех пор в стране зафиксировано 270 137 случаев инфицирования.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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По регионам ковид-статистика такова: в Аджарии – 7, Имерети – 57, Квемо Картли – 12, Шида Картли – 35, Гурия – 30, Самегрело - Земо Сванети – 30, Кахети-29, Мцхета-Мтианети – шесть, Самцхе-Джавахети – два, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На этом этапе в Грузии 2 135 активных случаев коронавируса. Из них 1 471 пациент на стационарном лечении. В тбилисских больницах 692 пациента, в Аджарии – 177, в Имерети – 276.

В Грузии 247 пациентов считаются тяжелыми, из них в Тбилиси – 97, Аджарии – 30, Имерети – 69. К аппарату искусственного дыхания подключены 102 человека, из них в Тбилиси – 70, Аджарии – 4, Имерети – 12. В ковид-отелях находятся 149 человек, из них в Тбилиси – 101, Аджарии – 36, Имерети – 9. Дома лечатся 515 пациентов.

В карантинных пространствах находятся 237 пациентов, из них в Тбилиси – 103, Аджарии – 26. В самоизоляции остаются 6 497 человек, из них в Тбилиси – 3 089, Аджарии – 394, Имерети – 688.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (949)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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