"У меня противостояние с одним субъектом" - Гамкрелидзе развеял слухи

Главный эпидемиолог страны считает, что у него нормальные деловые отношения с министром здравоохранения, хотя между ними бывают и разногласиия

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналистов имеет ли он конфликт с главой Минздрава Екатериной Тикарадзе заявил, что у него противостояние с одним субъектом и это коронавирус.

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На днях информацию об отставке Гамкрелидзе распространил один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе. По его словам, у Гамкрелидзе серьезные проблемы в отношениях с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.

"SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, – вот это действительно то противостояние, с которым я борюсь уже год и один месяц. Иногда я побеждаю, иногда он одерживает верх. Со второй половины декабря преимущество вновь у меня, и сегодня я продолжаю одолевать его. Но посмотрим, за кем в конце концов окажется эта битва. Никакого противостояния с госпожой Экой (Тикарадзе) у меня нет. Мы очень хорошо сотрудничаем", - заявил Гамкрелидзе.

Однако он признал, что по некоторым вопросам у них бывают дискуссии, разногласия, пререкания, но это естественный процесс.

"Я всегда соблюдаю субординацию", - подчеркнул Гамкрелидзе, добавив, что, если где-то рассматривался вопрос его отставки, он не в курсе.

Гамкрелидзе также отметил, что готов покинуть пост, если найдется человек, который будет лучше него и сделает для страны больше, чем он.