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"Риск коррупции в условиях пандемии высок" - к чему готов Минздрав Грузии?

© photo: Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (950)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210302/251050736/Risk-korruptsii-v-usloviyakh-pandemii-vysok---k-chemu-gotov-Minzdrav-Gruzii.html

Страсти вокруг вакцины, которую Грузия ждет так давно, не утихают, Минздрав продолжает выяснять отношения с COVAX-платформой и поставщиками и не теряет надежды получить вакцину в марте

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Совет вакцинации готов учитывать те предложения неправительственного сектора, которые будут предложены в антикоррупционном плане, поскольку риск коррупции в условиях пандемии высок, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

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Она назвала план вакцинации живым документом, обновление которого планировалось с самого начала.

"В условиях эпидемии, когда на рынке дефицит вакцины, риск коррупции высок. Я уже говорила, что министерство до этого получало определенные предложения от посредников, которые не могли подтвердить свою связь с поставщиками. В таких случаях лучше перестраховаться от таких рисков, и мы сделаем это", - заявила Габуния.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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Что касается заявления COVAX-платформы о том, что вакцина не была отправлена в Грузию, поскольку страна не была готова технически, Габуния не исключила, что место имел неточный перевод ответа, который одно из грузинских агентств получило от платформы. Она выразила надежду, что пресс-служба платформы сделает разъяснение по этому поводу.

«С COVAX-платформой вчера у меня несколько раз была коммуникация. Я думаю, что, возможно, это была неточность перевода, поскольку у нас есть письмо, в котором говорится, из-за чего на самом деле не удалось доставить вакцину в срок», - заявила Габуния.

До этого глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (950)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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