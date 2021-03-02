В Батуми протестуют против строительства гостиничного комплекса

Батумцы в очередной раз встали на защиту бульвара, который является одной из достопримечательностей города, и опротестовали строительство на близлежащей территории еще одной гостиницы

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Батуми у министерства образования и культуры Аджарии прошла акция протеста с требованием прекратить строительство гостиничного комплекса поблизости от городского бульвара, сообщает Первый канал.

Разрешение на строительство объекта "Амбассадор-Батуми" выдало Агентство охраны культурного наследия Аджарии. Участники акции требовали отозвать это решение.

"Мы просим министра остановить строительство и аннулировать разрешение, выданное агентством. В противном случае мы обратимся в суд. Мы не допустим, чтобы бульвар как памятник культурного наследия уродовался", - заявила член инициативной группы "Защитим Батумский бульвар" Натия Апхазава.

Активисты внесли заявление со своими требованиями в министерство образования и культуры Аджарии, а в случае отрицательного ответа обещали обратиться в суд.

Это была далеко не первая акция против застройки территории Батумского бульвара.