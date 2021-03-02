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Бульвар в курортном городе Батуми

В Батуми протестуют против строительства гостиничного комплекса

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210302/251050788/V-Batumi-protestuyut-protiv-stroitelstva-gostinichnogo-kompleksa.html

Батумцы в очередной раз встали на защиту бульвара, который является одной из достопримечательностей города, и опротестовали строительство на близлежащей территории еще одной гостиницы

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Батуми у министерства образования и культуры Аджарии прошла акция протеста с требованием прекратить строительство гостиничного комплекса поблизости от городского бульвара, сообщает Первый канал.

Мэрия города Батуми
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Разрешение на строительство объекта "Амбассадор-Батуми" выдало Агентство охраны культурного наследия Аджарии. Участники акции требовали отозвать это решение.

"Мы просим министра остановить строительство и аннулировать разрешение, выданное агентством. В противном случае мы обратимся в суд. Мы не допустим, чтобы бульвар как памятник культурного наследия уродовался", - заявила член инициативной группы "Защитим Батумский бульвар" Натия Апхазава.

Активисты внесли заявление со своими требованиями в министерство образования и культуры Аджарии, а в случае отрицательного ответа обещали обратиться в суд.

Это была далеко не первая акция против застройки территории Батумского бульвара.

Теги:
Акция, Гостиница, Батуми, Грузия


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