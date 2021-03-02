Водители "маршруток" в Батуми требуют повысить плату за проезд

Водители батумских "маршруток" грозятся устроить забастовку, если их требования не будут выполнены

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Водители маршрутных микроавтобусов в черноморском городе Батуми (Аджарская АР) провели акцию протеста, требуя повышения платы за проезд в среднем на 20-30 тетри, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

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Протестующие собрались у здания мэрии Батуми. По их словам, мэрия снизила оплату за проезд в прошлом году до 50 тетри и сейчас, в условиях экономического кризиса и роста цен на топливо, они вынуждены работать в убыток.

"Ежедневный взнос (на аренду "маршруток" - ред.) был 60 лари (около 18 долларов США), стал 90 лари (около 27 долларов). Цена на топливо была 1,60 лари (около 50 центов), стала 2,60 лари (около 80 центов). Стоимость проезда была 60 тетри, сделали 50 тетри. Все это мы уже долго терпим. Бывший мэр Лаша Комахидзе нам все пообещал, а на следующий день подал в отставку. Мы остались в воздухе, и для нас ничего не делается", - сказал один из протестующих.

Водители маршруток просят у мэрии о субсидии, чтобы продолжить работу по нынешнему тарифу. По словам протестующих, они и не выйдут на работу до тех пор, пока их требования не будут услышаны.

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На акцию отреагировали в мэрии Батуми. По их словам, над вопросом уже работают и будет принято решение, которое не нанесет ущерба ни водителям, ни населению.