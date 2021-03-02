ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Популярный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе "отчитал" поклонниц за отсутствие масок, когда те попросили у исполнителя автограф, пишет РИА Воронеж.

Меладзе провел концерт в Event-Hall 28 февраля. В течение 2020 года выступление певца в Воронеже несколько раз переносилось из-за коронавирусных ограничений, поэтому артист был рад, наконец, провести там концерт. Об этом он написал на своей Instagram-странице.

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Перед концертом две поклонницы артиста решили подкараулить его у гостиницы, чтобы сфотографироваться и взять автограф. По словам девушек, они не особенно верили в успех, но надеялись хотя бы увидеть кумира "вживую". На их удивление, Меладзе приветливо отнесся к их просьбе, но отчитал поклонниц за отсутствие масок.

"Когда Валерий Шотаевич спросил, почему у нас нет масок, мы немного растерялись. Думали, он сейчас развернется и уйдет. А он только пальцем погрозил – мол, нехорошо, а потом улыбнулся и сказал: давайте уже фотографироваться. Мы еще протянули ему фотографию, чтобы расписался. Обычный снимок, какая-то его студийная фотосессия, где он позирует в синем пиджаке с черными лацканами. Валерию Шотаевичу очень понравилась эта фотография. Смеясь, он отметил, что пиджак тут дюже красивый, да и сам он вышел ничего", - сказали девушки.