День матери празднует Грузия 3 марта

Цель светлого праздника – поддержать традиции ценить и беречь матерей, а также закрепить семейные устои

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. День матери отмечается в Грузии 3 марта – праздник призван напомнить общественности об исключительной роли мам и о важности бережного отношения к ним.

Этот день является в стране официальным выходным.

Семейный праздник учредили в стране по инициативе первого Президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а в 1991 году решение отмечать его было узаконено Верховным Советом Грузии.

Любопытно, что изначально предполагалось, что День матери должен заменить в Грузии Международный женский день, который отмечается ежегодно 8 марта. Но до сих пор в стране отмечают оба праздника. К слову, ни одного официального "мужского" дня в грузинском праздничном календаре, увы, нет.

Цель Дня матери – поддержать традицию ценить и беречь матерей и закрепить семейные устои.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Denis Aslanov А вы уже сказали это маме?

Примечательно, что в России День матери обычно празднуется в последнее воскресенье ноября, а в большинстве западных стран – во второе воскресенье мая.