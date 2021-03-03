День матери празднует Грузия 3 марта

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. День матери отмечается в Грузии 3 марта – праздник призван напомнить общественности об исключительной роли мам и о важности бережного отношения к ним.
Этот день является в стране официальным выходным.
Семейный праздник учредили в стране по инициативе первого Президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а в 1991 году решение отмечать его было узаконено Верховным Советом Грузии.
Любопытно, что изначально предполагалось, что День матери должен заменить в Грузии Международный женский день, который отмечается ежегодно 8 марта. Но до сих пор в стране отмечают оба праздника. К слову, ни одного официального "мужского" дня в грузинском праздничном календаре, увы, нет.
Цель Дня матери – поддержать традицию ценить и беречь матерей и закрепить семейные устои.
Примечательно, что в России День матери обычно празднуется в последнее воскресенье ноября, а в большинстве западных стран – во второе воскресенье мая.