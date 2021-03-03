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Статуя Мать Грузии. Достопримечательности и символы города

День матери празднует Грузия 3 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210303/251053559/Den-materi-prazdnuet-Gruziya-3-marta.html

Цель светлого праздника – поддержать традиции ценить и беречь матерей, а также закрепить семейные устои

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. День матери отмечается в Грузии 3 марта – праздник призван напомнить общественности об исключительной роли мам и о важности бережного отношения к ним.

Этот день является в стране официальным выходным.

Цветы продаются на улицах столицы Грузии в День матери
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
День матери в Грузии 2021: история и традиции праздника

Семейный праздник учредили в стране по инициативе первого Президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а в 1991 году решение отмечать его было узаконено Верховным Советом Грузии.

Любопытно, что изначально предполагалось, что День матери должен заменить в Грузии Международный женский день, который отмечается ежегодно 8 марта. Но до сих пор в стране отмечают оба праздника. К слову, ни одного официального "мужского" дня в грузинском праздничном календаре, увы, нет.

Цель Дня матери – поддержать традицию ценить и беречь матерей и закрепить семейные устои.

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© Sputnik / Denis Aslanov
А вы уже сказали это маме?

Примечательно, что в России День матери обычно празднуется в последнее воскресенье ноября, а в большинстве западных стран – во второе воскресенье мая.

Теги:
День матери, Грузия


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