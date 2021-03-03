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Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках

Плюс 360 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210303/251055965/Plyus-360-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 9 человек, из ковид-клиник страны выписаны 119 пациентов

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 360, скончались 9 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 271 739 случаев заражения.

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© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 119 человек, с начала пандемии вылечились 265 805 пациентов, скончались – 3 541.

За сутки сделано 25 349 тестов, из которых 14 742 на антиген и 10 607 ПЦР-тестов. В карантине в данный момент находятся 258 человек, в стационарах – 1 477, в ковид-гостиницах – 151.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

 

 

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия


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