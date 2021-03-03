Министр обороны Грузии поздравил многодетных матерей с праздником

В Министерстве обороны Грузии не забыли в этот день поздравить и матерей погибших воинов по всей стране

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны Георгий Матиашвили поздравили многодетных матерей, работающих в системе ведомства, с Днем матери.

Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил матерей, собравшихся в "Армихоле" Минобороны, за труд и вручил им цветы и подарочные карты.

Поздравления сегодня также получили матери военных, погибших в боях за территориальную целостность Грузии, международных миссиях и при исполнении служебного долга. Их во всех городах и селах Грузии посетили сослуживцы погибших сыновей с букетами цветов и подарками. Матери вместе с воинами еще раз вспомнили о подвиге своих павших детей и пожелали их товарищам достойно защищать Родину.

День матери отмечается в Грузии 3 марта – праздник призван напомнить общественности об исключительной роли матерей и о важности бережного отношения к ним.

Этот день является в стране официальным выходным.

Семейный праздник был учрежден в стране по инициативе первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а в 1991 году решение отмечать его было узаконено Верховным Советом Грузии.