Грузия получит вакцину Pfizer в виде исключения

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. На платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения, об этом заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

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По словам Габуния, схема распределения вакцины, опубликованная на платформе COVAX , охватывает 140 стран, которые получат ее на первом этапе.

Габуния сообщила, что до конца недели будет проведена дополнительная консультация по вакцине "Pfizer".

"Вчера на платформе COVAX была опубликована конкретная схема распределения для AstraZeneca и Pfizer. 140 стран включены в схему распределения на первом этапе, из которых определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в качестве исключения", - сказала Габуния.

Ранее глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что первая партия вакцины поступит в Грузию уже в этом месяце. Но, как подчеркнула Габуния, дополнительная консультация по вакцине Pfizer состоится в конце недели, после чего можно будет строить предположения о сроках поставки.

"Количество остается таким же, как было заявлено с самого начала - 29 250 доз, мы, вероятно, узнаем к концу марта, когда именно она поступит", - сказала Тамар Габуния.

Ранее, после того как COVAX-платформы сорвала обещанные поставки вакцины Pfizer в феврале, сославшись, что страна технически была не готова, в Минздраве заверяли, что вопрос прояснен и вакцина поступит в марте.

Что касается вакцины AstraZeneca, по словам Габуния, речь идет о 129 600 дозах, которые Грузия должна получить до конца мая.

"В первоначальном сообщении, которое мы получили в феврале, речь шла не о 144 000 дозах вакцины, а о большем количестве - 314 000. Однако это количество было рассчитано на период до конца июня. COVAX поясняет, что количество, указанное во вчерашнем сообщении, не означает снижения количества доз вакцины, выделенной для Грузии", - заявила Габуния.

Еще одна новость, о которой сообщила журналистам замминистра здравоохранения, COVAX-платформа предложила Грузии еще одну вакцину - американскую "Новавакс". Минздрав уже подтвердил свою заинтересованность в ней и в количестве доз.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины, планируемый на конец февраля, откладывается на март. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.