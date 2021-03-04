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Семья с детьми гуляет по старому городу в центре Тбилиси

Сезонная работа в Германии не лишит граждан Грузии статуса социально незащищенных лиц

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210304/251064353/Sezonnaya-rabota-v-Germanii-ne-lishit-grazhdan-Gruzii-statusa-sotsialno-nezaschischennykh-lits.html

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии с 1 апреля, на соответствующем портале уже зарегистрировано до 95 тысяч желающих

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Граждане, уехавшие по трехмесячной программе трудоустройства в Германию, не будут лишены статуса социально незащищенных лиц, сообщает пресс-служба Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.

Тбилисский международный аэропорт - пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways Airzena
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Поехать на сезонную работу за границу хотят более 90 тысяч граждан Грузии

По данным ведомства, участие в программе легального трудоустройства в Германии не является основанием для приостановки статуса или перепроверки баллов семьи.

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии с 1 апреля. Регистрация уже началась, и на соответствующем портале уже зарегистрировано до 95 тысяч соискателей.

На сайте федерального министерства сельского хозяйства и питания Германии отмечено, что из Грузии на сезонные работы примут только 500 граждан.

Агентство трудоустройства Германии будет контролировать, чтобы условия, предусмотренные контрактом между фермерами и трудоустроенными, были соблюдены.

Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.

Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями и матери-одиночки. В декларации также отмечается какие доходы имеют члены семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, домашний скот, автомобиль и так далее.

 

Теги:
Германия, Грузия

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