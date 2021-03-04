Сезонная работа в Германии не лишит граждан Грузии статуса социально незащищенных лиц

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии с 1 апреля, на соответствующем портале уже зарегистрировано до 95 тысяч желающих

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Граждане, уехавшие по трехмесячной программе трудоустройства в Германию, не будут лишены статуса социально незащищенных лиц, сообщает пресс-служба Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.

По данным ведомства, участие в программе легального трудоустройства в Германии не является основанием для приостановки статуса или перепроверки баллов семьи.

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии с 1 апреля. Регистрация уже началась, и на соответствующем портале уже зарегистрировано до 95 тысяч соискателей.

На сайте федерального министерства сельского хозяйства и питания Германии отмечено, что из Грузии на сезонные работы примут только 500 граждан.

Агентство трудоустройства Германии будет контролировать, чтобы условия, предусмотренные контрактом между фермерами и трудоустроенными, были соблюдены.

Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.

Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями и матери-одиночки. В декларации также отмечается какие доходы имеют члены семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, домашний скот, автомобиль и так далее.