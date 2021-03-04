Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 133

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 133. Скончались 12 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 271 872 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 276 человек, с начала пандемии вылечились 266 081 пациент. Скончались 3 553.
За сутки сделано 10 678 тестов, в том числе 5 456 на антиген и 5 222 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за день – 1,25%, за последние 14 дней – 1,65%, за последние семь дней – 1,25%.
В карантине в данное время находятся 316 человек, в стационарах – 1 426, в ковид-гостиницах – 150.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.