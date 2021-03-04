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Эпидемия коронавируса - люди в масках, термоскрининг

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 133

© AFP / VANO SHLAMOV
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (956)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210304/251066889/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-133.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 276 пациентов, а с начала пандемии вылечились 266 081

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 133. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 271 872 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 276 человек, с начала пандемии вылечились 266 081 пациент. Скончались 3 553.

За сутки сделано 10 678 тестов, в том числе 5 456 на антиген и 5 222 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за день – 1,25%, за последние 14 дней – 1,65%, за последние семь дней – 1,25%.

В карантине в данное время находятся 316 человек, в стационарах – 1 426, в ковид-гостиницах – 150.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (956)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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