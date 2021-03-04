"Это моя мечта" - как Насте Ивлеевой "подарили" на тридцатилетие Меладзе

Осторожнее с мечтами, Настя, сказала подруга Ивлеевой и исполнила ее тайное желание. Подарок получился довольно неожиданный и мягкий

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Подруга российской телеведущей и блогера Насти Ивлеевой подарила ей на 30-летие большую подушку с изображением российского артиста грузинского происхождения Валерия Меладзе.

В своем Instagram Ивлеевой поделилась серией забавных фото и рассказала историю появления этой подушки. Так, оказалось, что Юлия Коваль спросила у Ивлеевой, хочет ли та на день рождения получить Валерия Меладзе, Настя ответила, что это ее мечта. И получила.

"Однажды @koval_now спросила меня, мол "брат, хочешь на др Меладзе?!" я говорю "пффф, конечно! ты еще спрашиваешь!? Это моя мечта!" Спасибо Юлька, именно так я себе эту встречу и представляла. Чудесный подарок на 30 лет ахахаххахахахаха", - написала блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

День рождения Насти Ивлеевой 8 марта, после этого события блогер сказала, что собирается приехать в Грузию, Сочи и Санкт-Петербург. Пока неизвестно, в какие даты пройдет эта поездка.

Ивлеева вместе со своими друзьями Юлей Коваль и Виталием Видякиным приезжала в Грузию в 2019 году. Тут они не только посмотрели местные достопримечательности, попробовали местную кухню, но и сделали совместные тату.

Тогда, в своем влоге из Тбилиси, находясь в тату салоне, Ивлеева сначала заинтриговала подписчиков, спросив, на каком языке и каким, по их мнению, будет тату. Люди, знающие грузинский язык, увидев на листке грузинские буквы, сразу догадались бы что к чему. Одинаковые татуировки с надписью "ბანდიტები" (бандиты) ребята набили на руках.