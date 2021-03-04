20:36 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Настя Ивлеева

"Это моя мечта" - как Насте Ивлеевой "подарили" на тридцатилетие Меладзе

photo: Nastya Ivleeva / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (429)
7011
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210304/251067316/Eto-moya-mechta---kak-Naste-Ivleevoy-podarili-na-tridtsatiletie-Meladze.html

Осторожнее с мечтами, Настя, сказала подруга Ивлеевой и исполнила ее тайное желание. Подарок получился довольно неожиданный и мягкий

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Подруга российской телеведущей и блогера Насти Ивлеевой подарила ей на 30-летие большую подушку с изображением российского артиста грузинского происхождения Валерия Меладзе.

В своем Instagram Ивлеевой поделилась серией забавных фото и рассказала историю появления этой подушки. Так, оказалось, что Юлия Коваль спросила у Ивлеевой, хочет ли та на день рождения получить Валерия Меладзе, Настя ответила, что это ее мечта. И получила.

"Однажды @koval_now спросила меня, мол "брат, хочешь на др Меладзе?!" я говорю "пффф, конечно! ты еще спрашиваешь!? Это моя мечта!" Спасибо Юлька, именно так я себе эту встречу и представляла. Чудесный подарок на 30 лет ахахаххахахахаха", - написала блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

День рождения Насти Ивлеевой 8 марта, после этого события блогер сказала, что собирается приехать в Грузию, Сочи и Санкт-Петербург. Пока неизвестно, в какие даты пройдет эта поездка.

Ивлеева вместе со своими друзьями Юлей Коваль и Виталием Видякиным приезжала в Грузию в 2019 году. Тут они не только посмотрели местные достопримечательности, попробовали местную кухню, но и сделали совместные тату.

Тогда, в своем влоге из Тбилиси, находясь в тату салоне, Ивлеева сначала заинтриговала подписчиков, спросив, на каком языке и каким, по их мнению, будет тату. Люди, знающие грузинский язык, увидев на листке грузинские буквы, сразу догадались бы что к чему. Одинаковые татуировки с надписью "ბანდიტები" (бандиты) ребята набили на руках.

Темы:
Светская хроника (429)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Автомобиль Land Rover Defender в пустыне в Намибии
В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото
Freedom for Fox: сторонники Ники Мелия снова требовали освободить лидера ЕНД - видео
Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться