13:52 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией полностью открыта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузино-российская граница (111)
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210304/251067892/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-granitse-Gruzii-s-Rossiey-polnostyu-otkryta.html

Запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в среду из-за снега и гололеда

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в среду из-за снега и гололеда. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ.

Вид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали и Метехский мост
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 5 марта

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Мтета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом, движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Грузино-российская граница (111)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться