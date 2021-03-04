Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией полностью открыта

Запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в среду из-за снега и гололеда

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в среду из-за снега и гололеда. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ.

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Мтета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом, движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.