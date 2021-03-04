В Грузии начинается регистрация первоклассников

Зарегистрироваться в школу на 2021-2022 учебный год смогут дети, которым к 15 сентября включительно исполнится 6 лет

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В Грузии с 15 марта начинается регистрация первоклассников, заявила замминистра образования, науки, культуры и спорта Екатерина Дгебуадзе.

Зарегистрироваться в школу на 2021-2022 учебный год смогут дети, которым к 15 сентября включительно исполнится 6 лет.

Первый этап регистрации

Первый этап регистрации начнется 15 марта и продлится до 26 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе смогут дети со специальными образовательными нуждами.

Родители этих детей должны обратиться с заявлением к той государственной школе, в которую хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования.

Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательные нужды. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны представить документацию с 24 марта до 24 апреля включительно.

Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать детей на следующих этапах.

Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана.

Второй этап регистрации

Второй этап регистрации стартует 27 апреля и продлится до 11 мая включительно.

В школу смогут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.

Необходимые документы родители должны предоставить в школе. Регистрацию обеспечивает школа.

Третий этап

Третий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте www.emis.ge. Она начнется 13 мая и продлится до 5 июня включительно.

Родители смогут представить документацию зарегистрированного ребенка с 8 июня до 22 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.

Четвертый этап

Четвертый этап регистрации начнется с 24 июня и продлится до 10 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места.

В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.

После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельства о рождении ребенка.

Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.

Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.