В Гурии планируется создать новый национальный парк

Национальный парк в одном из красивейших регионов Грузии позволит сохранить уникальную природу и привлечь сюда дополнительные туристические потоки

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. На западе Грузии в регионе Гурии планируется создать новый национальный парк для сохранения уникальной природы горного ландшафта.

Как говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в рамках проекта запланированы различные исследования местных и международных экспертов.

Новый проект призван приостановить уничтожение лесного ландшафта Гурии, защитить биомногообразие и сохранить экосистему для благополучия как местного населения, так и общества в целом.

"Создание национального парка в Гурии поможет привлечь туристические потоки в охраняемые территории и даст местному населению возможность получить дополнительную экономическую выгоду. Старейшие леса и земли, сохранившиеся в Гурии, признаны основной зоной биомногообразия экорегиона. В то же время эти ландшафты являются частью плана "Консервации Кавказского экорегиона". Всемирный фонд природы уже много лет сотрудничает с Агентством охраняемых территорий Грузии и внес значительный вклад в развитие и расширение сети охраняемых территорий", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован Агентством охраняемых территорий Министерства окружающей среды и сельского хозяйства и Всемирным фондом дикой природы при финансовой поддержке посольства Швеции и активном участии местного населения.