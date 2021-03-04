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Национальный парк Мтирала

В Гурии планируется создать новый национальный парк

Photo: courtesy of Official Tourism Portal of Adjara
Общество
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (97)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210304/251071787/V-Gurii-planiruetsya-sozdat-novyy-natsionalnyy-park.html

Национальный парк в одном из красивейших регионов Грузии позволит сохранить уникальную природу и привлечь сюда дополнительные туристические потоки

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. На западе Грузии в регионе Гурии планируется создать новый национальный парк для сохранения уникальной природы горного ландшафта.

Как говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в рамках проекта запланированы различные исследования местных и международных экспертов.

Национальный парк Мтирала
photo: National Hiking Federation / FB
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Новый проект призван приостановить уничтожение лесного ландшафта Гурии, защитить биомногообразие и сохранить экосистему для благополучия как местного населения, так и общества в целом.

"Создание национального парка в Гурии поможет привлечь туристические потоки в охраняемые территории и даст местному населению возможность получить дополнительную экономическую выгоду. Старейшие леса и земли, сохранившиеся в Гурии, признаны основной зоной биомногообразия экорегиона. В то же время эти ландшафты являются частью плана "Консервации Кавказского экорегиона". Всемирный фонд природы уже много лет сотрудничает с Агентством охраняемых территорий Грузии и внес значительный вклад в развитие и расширение сети охраняемых территорий", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован Агентством охраняемых территорий Министерства окружающей среды и сельского хозяйства и Всемирным фондом дикой природы при финансовой поддержке посольства Швеции и активном участии местного населения.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (97)
Теги:
Национальный парк, Гурия, Грузия

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