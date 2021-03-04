Реинфицирование коронавирусом в Грузии пока не подтверждено

В Грузии есть три разных группы, зараженные новым штаммом коронарируса, и всего в них 31 человек, сообщил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья не исключает возможность появления в Грузии случая повторного заражения коронавирусом, заявил замглавы центра Паата Имнадзе.

До сегодняшнего дня в Грузии не было зафиксировано ни одного случая реинфицирования коронавирусом – то есть случаем, когда пациент переболел одним и тем же типом коронавируса.

"Чтобы подробно изучить возможность, нам надо найти оба подтвержденных образца - первичный и вторичный, и после провести генетический анализ. Идет исследование случаев, и сейчас должен завершиться биоинформативный анализ последовательностей геномов вируса. Уже можно сказать, что один из случаев, возможно, реинфицирование", - сказал Имнадзе в эфире Первого канала.

Он также сообщил, что в Грузии есть три разных группы, зараженные новым штаммом коронарируса, и всего в них 31 человек.

При этом он не исключил появление еще одной группы зараженных новым мутировавшим видом коронавируса, так как лаборатория изучает несколько подозрительных случаев.

"Во всех трех случаях - семейное распространение. При этом в двух кластерах – классический британский штамм, а у одного – основные мутации, характерные для британского штамма, но он не классический штамм. Сейчас исследуются еще несколько подозрительных случаев. Это нелегко сделать, так как надо установить последовательности геномов", - сказал Имнадзе.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 271 872 случая заражения, вылечился 266 081 пациент, скончались - 3 553.