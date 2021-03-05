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Предприятия в Грузии обяжут быть внимательнее к окружающей среде

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (184)
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Sputnik Грузия
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Согласно закону, если в результате деятельности предприятия окружающей среде будет нанесен значительный ущерб, компания будет обязана исправить ситуацию

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял проект закона "Об экологической ответственности", подготовленный Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, говорится в сообщении ведомства.

Закон предусматривает создание правовых механизмов для предотвращения, смягчения или устранения ущерба окружающей среде.

Мэрия на главной площади города Рустави
© Sputnik / STRINGER
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Цель закона – правовое регулирование вопросов нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с принципом "платит загрязнитель".

Согласно закону, если в результате деятельности предприятия окружающей среде будет нанесен значительный ущерб, компания будет обязана исправить ситуацию. Меры по устранению ущерба будут в первую очередь сосредоточены на восстановлении поврежденной окружающей среды до ее исходного или приближенного к нему состояния.

Будет составлен план исправительных мер, который станет путеводителем для компаний.

Предприятия будут мобилизовать финансовые гарантии/ресурсы до начала своей деятельности, чтобы в случае нанесения ущерба окружающей среде у них были достаточные средства для его устранения в короткие сроки.

Улица рядом с мэрией Рустави
© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
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Выплаченные компаниями штрафы будут направлены в специальный Фонд экологического ущерба. По информации Минсельхоза, подобные фонды успешно работают в странах ЕС. Грузия первая среди стран Восточного партнерства, которая создаст такой фонд.

Средства, собранные в Фонде потратят на восстановление поврежденных территорий, на улучшение состояния окружающей среды и на планирование и осуществление соответствующих мероприятий по всей стране.

В соответствии с законом "Об экологической ответственности" часть законодательных изменений, в том числе поправки к закону Грузии "Об охране атмосферного воздуха", вступят в силу в этом году, а определенная часть закона – с 1 июля 2022 года.

Темы:
Экология в Грузии (184)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Экология, Грузия

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