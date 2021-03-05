В Грузии начинается программа обследования пациентов, перенесших коронавирус

Главная цель программы – выяснить, какие последствия может оставить COVID-19 на тех людях, которые переболели вирусом

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии начинаются так называемые постковидные обследования пациентов, перенесших коронавирус, с целью выявления возможных осложнений после вируса.

Как заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, по принципу случайного подбора 400 пациентам, перенесшим коронавирус, сделают все необходимые анализы бесплатно.

"Эти обследования направлены на то, чтобы изучить закономерность постковидного синдрома. У нас есть весь список населения города, перенесших коронавирус. Мы не знаем, у кого какие проявления, какой процентный показатель у того или иного синдрома, поэтому и проводим обследования. Поверьте, это очень большой пакет и бесплатный", – заявил Церцвадзе.

По его словам, в рамках программы пациенты будут разделены на две группы. В первую группу войдут те, кто перенес коронавирус в легкой форме. Во вторую – те пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, прошли курс лечения в реанимации. Эти группы нуждаются в разных наблюдениях и обследованиях.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Сначала пандемии к этому времени в стране зафиксировано более 271 тысячи случаев коронавируса, из них более 266 тысяч выздоровели, скончались 3 553 человека.