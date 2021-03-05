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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 390

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (964)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210305/251076725/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-390.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 172 пациента, а с начала пандемии вылечились 266 253

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 390. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 272 262 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 172 человека, с начала пандемии вылечились 266 253 пациента. Скончались 3 563.

За сутки сделано 22 022 теста, в том числе 13 350 на антиген и 8 672 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: суточный – 1,77%, за последние 14 дней – 1,62%, за последние семь дней – 1,31%.

В карантине в данное время находятся 300 человек, в стационарах – 1 379, в ковид-гостиницах – 154.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (964)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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