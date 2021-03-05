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Корея передала Грузии медицинское оборудование

Грузия получила от Кореи медаппаратуру на 150 тысяч долларов

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (408)
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Новая аппаратура, которая будет распределена по медучреждениям страны, в основном предназначена для реанимационных отделений и лечения тяжелых пациентов

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В рамках борьбы с коронавирусом Грузия получила от Кореи в качестве гуманитарной помощи медицинскую аппаратуру стоимостью в 150 тысяч долларов, сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.

Корея предоставила гуманитарную помощь Грузии
photo: Ministry of foreign affairs of Georgia / FB
Корея предоставила Грузии гуманитарную помощь для борьбы с пандемией

Это не первая гуманитарная помощь, которую оказывает Республика Корея Грузии для борьбы с пандемией.

Среди медаппаратуры, которую Минздрав Грузии получил на этот раз, 76 инфузоматов (насос для дозированного длительного введения различных лекарственных растворов внутривенно тяжелым больным – ред.) и 48 единиц электрокардиографов.

Вся эта аппаратура предназначена для пациентов реанимационных отделении, в том числе и для больных с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Медицинское оборудование представители Минздрава Грузии осмотрели вместе с послом Кореи Даесу Чунгом в Тбилисской республиканской больнице.

В Минздраве отметили насколько важное значение для эффективного реагирования на пандемию имеет оснащение медучреждений новейшей аппаратурой.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (408)
Теги:
Южная Корея, Минздрав Грузии, Грузия

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