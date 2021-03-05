"Это тяжело" – Меладзе признался, что в молодости не пользовался популярностью у девушек

Валерий Шотаевич, по его словам, очень переживал отказы от представительниц противоположного пола, а теперь он, по собственному признанию, даже не может вспомнить имена тех девушек

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе рассказал, что в студенческие годы не был популярен среди противоположного пола и даже сталкивался с отказами.

Меладзе стал гостем YouTube шоу "Бар в большом городе", вместе с блогерами Татьяной Стариковой и Эльдаром Джараховым.

Там артист поделился интересным фактом из своей жизни до популярности.

"Мне кажется, неудачные свидания были у всех. Их не было только у тех, кто вообще не ходит на свидания. Мое самое не любимое – когда нет тем для разговора", – поделился артист.

Тогда грузину, по его словам, приходилось очаровывать девушек не своей популярностью, а харизмой. Однако, это не всегда помогало.

"Когда тебе отказывают в свидании, это же тоже неудача. У меня такое случалось. Особенно часто в периоды учебы. Помню, мне очень нравилась одна девушка. Я долго не решался подойти и пригласить ее куда-то, но в итоге она мне все равно отказала. Тогда это было так тяжело принять, а теперь я даже не вспомню ее имени", – сказал Меладзе.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.