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Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран

photo : courtesy of GCAA / FB
Общество
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Темы:
Правительство Грузии (182)
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Sputnik Грузия
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К списку стран, граждане которых могут въехать в Грузию по результатам ПЦР-теста, добавились Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Граждане Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии смогут въезжать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщает пресс-служба правительства страны.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По решению межведомственного координационного совета, граждане вышеуказанных стран должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часов до прилета, а на третий день обязаны сделать повторный тест за свой счет.

В список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Грузии по ПЦР-тесту, также входят Россия, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан и Беларусь. Еще ранее такое право было предоставлено гражданам и резидентам государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Турции.

Право въезда на территорию Грузии также имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции и имеют подтверждающий это документ.

Темы:
Правительство Грузии (182)
Теги:
Пандемия, Правительство, Грузия

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