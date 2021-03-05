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В Грузии начался процесс грифования учебников: 53 уже на рецензии

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210305/251080665/V-Gruzii-nachalsya-protsess-grifovaniya-uchebnikov-53-uzhe-na-retsenzii.html

Минобразования Грузии планирует к 18 июня уже определиться, по каким учебникам будет вестись учеба в новом учебном году

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии начался процесс грифования всех учебников для IX класса и некоторых учебников для базовых ступеней (I-VIII классы), об этом сообщила на брифинге замминистра образования и науки Екатерина Дгебуадзе.

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Грифование — первый этап создания учебников, во время которого его качество оценивают эксперты государственной комиссии. Именно они определяют, какие книги соответствуют требованиям Национального учебного плана страны, а какие — нет.

Процесс грифования полностью осуществляется в электронном формате на платформе базы информационной системы управления образованием (https://grifireba.emis.ge/), что дает возможность подключить к процессу оценки учебников грузинских специалистов, работающих за рубежом.

По словам Дгебуадзе, для того, чтобы в данный процесс смогли включиться все, в том числе и родители школьников, на электронном портале грифования до 18 марта включительно публично будут размещены макеты всех учебников. Любой желающий сможет ознакомиться с их содержанием и сделать соответствующий комментарий. Их рассмотрят специальные группы, состоящие из специалистов, оценивающих учебники. В эти группы вместе с экспертами национального учебного плана входят учителя с большим  стажем и практикой работы, ученые отрасли, психологи, филологи и представители других смежных профессий.

Ученики на уроке информатики
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Первый этап рецензирования учебников завершится в мае, а второй – в начале июня. Решение о присвоении грифа учебникам будет принято до 18 июня. В том случае, если этап рецензирования сможет пройти более трех учебников, школа сама сможет выбрать, по какому вести обучение.

В этом году на грифование школьных учебников было сделано 54 заявки. Из них 53 учебника  смогли преодолеть первый этап и перейти на процесс рецензирования.

Для выбора и переподготовки авторов рецензии Минобразования активно работает с разными правительственными и неправительственными организациями, в том числе, с аппаратом Народного защитника, Ассоциацией молодых юристов Грузии.

Усовершенствование качества школьных учебников является одним из основных направлений комплексной реформы системы образования в Грузии.

В частности, для улучшения учебников ведомство намерено осуществить процесс грифования по новой концепции, в результате которой учащиеся должны получить значительно улучшенные как по содержанию, так и по техническим параметрам книги.

Теги:
Учебники, Минобразования Грузии, Грузия

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