Часть школ в Грузии вернулась на дистанционный метод обучения

Инфицирование коронавирусом учащихся и педагогов вынудило 17 школ и 145 классов вернуться на дистанционку. Преподавать онлайн также изъявили желание 69 учителей

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Пандемия не отступает - из 2285 государственных школ Грузии на дистанционный режим работы перешли 17 школ и 145 классов, заявила журналистам замминистра образования и науки Екатерина Дгебуадзе.

Продолжится ли онлайн-обучение в школах Грузии после весенних каникул?>>

Показатель инфицирования учеников составляет 0,01%, а учителей и учеников вместе – 0.1%.

"Мы создали в школах механизм мониторинга, который был внедрен на наш электронный портал. Согласно указу, образовательные ресурс-центры обязаны принимать участие в мониторинге и ежедневно на муниципальном уровне проводить процесс мониторинга", - заявила Дгебуадзе.

В процесс мониторинга включено соответствующее управление министерства, также департамент общего образования. В конце каждой недели данные обрабатываются, а в школы направляются рекомендации, на что им нужно обратить внимание, перед какими вызовами они стоят, какие погрешности нужно исправить и так далее.

Дгебуадзе пояснила, что Минобразования не принимает решения о переводе той или иной школы или класса на дистанционный метод обучения. Такое решение принимают местные центры здравоохранения.

По состоянию здоровья 69 педагогов пожелали преподавать дистанционно.

С 15 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави вновь заработали школы. По желанию родителей, дети могут продолжить занятия и в дистанционном режиме.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.