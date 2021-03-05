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Кети Топурия

"Как тяжело быть богатой" - поклонники не оценили образ Топурия после декрета

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Темы:
Светская хроника (431)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210305/251082698/Kak-tyazhelo-byt-bogatoy---poklonniki-ne-otsenili-obraz-Topuriya-posle-dekreta.html

Для первого после декрета концерта певица выбрала брючный костюм в белых и персиковых цветах. И все бы ничего, если бы к костюму не прилагалась юбка-плиссе поверх штанов

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Концертный наряд российской певицы грузинского происхождения Кети Топурия вызвал недоумение у подписчиков.

Топурия сообщила в сторис своего Instagram, что ее декретный отпуск подошел к концу, теперь она выходит на работу – то есть на выступление. Певица подготовилась к этому событию и выбрала брючный костюм в белых и персиковых цветах. И все бы ничего, если бы к костюму не прилагалась юбка-плиссе поверх штанов.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Этот образ вызвал неоднозначные реакции у подписчиков певицы – одни пишут, что костюм ей идет, а другие говорят, что наряд не самый удачный.

"Классный костюм", - написала ira4ka.

"Обожаю Ваш стиль, но не этом случае", - пишет natalia_givlian.

"Как тяжело быть богатой", - отозвалась addisyngibbons.

"Бомбически выглядишь", - делает комплимент asiyat_chomaeva_.

Кети Топурия родила чуть больше месяца назад, несмотря на это, она успела прийти в форму и начать работать. Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает пятилетнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. На последних сроках она даже сняла клип на песню "Се ля ви" и активно часто выступала на телевидении.

О романе Топурия и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.

Темы:
Светская хроника (431)

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