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Инвалидная коляска

Граждане Грузии с ОВЗ смогут защищать свои права в ООН

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210306/251087777/Grazhdane-Gruzii-s-OVZ-smogut-zaschischat-svoi-prava-v-OON.html

Согласно документу, Грузия признает компетенцию Комитета ООН по правам лиц с ОВЗ принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что являются жертвами нарушения государством положений Конвенции

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Парламент Грузии 83 голосами ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах лиц с ОВЗ Организации Объединенных Наций, предоставив им возможность защищать свои права в комитете ООН.

"Это действительно важное решение, и я надеюсь, что в реальной жизни оно улучшит жизни людей со специальными потребностями", – сказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе после голосования.

Согласно ратифицированному документу, Грузия признает компетенцию Комитета по правам лиц с ОВЗ принимать и рассматривать сообщения от находящихся под его юрисдикцией лиц или групп лиц, которые заявляют, что являются жертвами нарушения этим государством-участником положений Конвенции.

Правительственная администрация
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Комитет в конфиденциальном порядке доводит любые представленные ему сообщения до сведения государства-участника. В шестимесячный срок уведомленное государство представляет Комитету письменные объяснения или заявления с уточнением вопроса или средства защиты (если таковое имеется), которое, возможно, было применено этим государством.

Кроме того, Комитет может направить соответствующему государству для безотлагательного рассмотрения просьбу о принятии таких временных мер, которые могут быть необходимы для того, чтобы избежать причинения возможного непоправимого вреда жертве или жертвам предполагаемого нарушения.

Теги:
Грузия, ООН, Люди с ОВЗ

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