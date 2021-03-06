Ковид-география Грузии: Тбилиси вновь лидирует по числу новых случаев

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Из 355 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки в стране, 176 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|48
|Шида Картли
|30
|Самегрело - Земо Сванети
|23
|Кахети
|19
|Аджария
|17
|Гурия
|14
|
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|10
|Квемо-Картли
|8
|Мцхета-Мтианети
|6
|Самцхе-Джавахети
|5
В настоящее время в стране зарегистрировано 2 680 активных случаев заражения, из которых 1 387 человек проходят лечение в больницах, 1 151 – на дому, 142 – в ковид-гостиницах.
На сегодняшний день состояние 267 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 79 человек.
Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 272 617 случаев коронавируса.