Ковид-география Грузии: Тбилиси вновь лидирует по числу новых случаев

На сегодняшний день состояние 267 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 79 человек

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Из 355 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки в стране, 176 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 48 Шида Картли 30 Самегрело - Земо Сванети 23 Кахети 19 Аджария 17 Гурия 14 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 10 Квемо-Картли 8 Мцхета-Мтианети 6 Самцхе-Джавахети 5

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 680 активных случаев заражения, из которых 1 387 человек проходят лечение в больницах, 1 151 – на дому, 142 – в ковид-гостиницах.

На сегодняшний день состояние 267 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 79 человек.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 272 617 случаев коронавируса.