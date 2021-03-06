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Эпидемия коронавируса - пассажиры в масках в автобусе

Ковид-география Грузии: Тбилиси вновь лидирует по числу новых случаев

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день состояние 267 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 79 человек

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Из 355 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки в стране, 176 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

              Регион Число новых случаев
Имерети 48
Шида Картли 30
Самегрело - Земо Сванети 23
Кахети 19
Аджария 17
Гурия 14

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети

 10
Квемо-Картли 8
Мцхета-Мтианети 6
Самцхе-Джавахети 5

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 680 активных случаев заражения, из которых 1 387 человек проходят лечение в больницах, 1 151 – на дому, 142 – в ковид-гостиницах.

На сегодняшний день состояние 267 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 79 человек.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 272 617 случаев коронавируса.

Теги:
Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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