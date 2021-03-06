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Палатки оппозиции перед зданием парламента Грузии 3 марта 2021 года

Грузинские медики присоединились к акции оппозиции в центре Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Вместе с этим они в очередной раз отметили для населения необходимость вакцинации от коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Группа грузинских медиков присоединились к акции протеста оппозиции и гражданских активистов, они поставят перед парламентом свою палатку неотложной помощи.

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© Sputnik / STRINGER
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Оппозиция и представители гражданского общества в центре Тбилиси у здания парламента Грузии неделю назад установили палатки с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

"Через несколько дней мы установим палатку неотложной помощи, где постоянно будут находиться врачи и медперсонал, которые будут оказывать медицинскую помощь гражданам", – сказала врач Софо Джапаридзе.

Другой медик пояснил, что помощь будет абсолютно бесплатной.

"Таким образом мы хотим выразить поддержку нашим гражданам", – сказал он.

Кроме того, врачи, присоединившись к акции протеста, еще раз отметили необходимость вакцинации от коронавируса.

В Грузии скандал, связанный с вакцинами, вспыхнул после того, как в конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала.

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Теперь замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан).

По словам Габуния, также идут переговоры насчет доставки дополнительных доз вакцины. Грузии их нужно около 2,5 миллиона.

В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Теги:
Тбилиси, Оппозиция, Акция протеста

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