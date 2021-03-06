Грузинские медики присоединились к акции оппозиции в центре Тбилиси

Вместе с этим они в очередной раз отметили для населения необходимость вакцинации от коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Группа грузинских медиков присоединились к акции протеста оппозиции и гражданских активистов, они поставят перед парламентом свою палатку неотложной помощи.

Оппозиция и представители гражданского общества в центре Тбилиси у здания парламента Грузии неделю назад установили палатки с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

"Через несколько дней мы установим палатку неотложной помощи, где постоянно будут находиться врачи и медперсонал, которые будут оказывать медицинскую помощь гражданам", – сказала врач Софо Джапаридзе.

Другой медик пояснил, что помощь будет абсолютно бесплатной.

"Таким образом мы хотим выразить поддержку нашим гражданам", – сказал он.

Кроме того, врачи, присоединившись к акции протеста, еще раз отметили необходимость вакцинации от коронавируса.

В Грузии скандал, связанный с вакцинами, вспыхнул после того, как в конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала.

Теперь замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан).

По словам Габуния, также идут переговоры насчет доставки дополнительных доз вакцины. Грузии их нужно около 2,5 миллиона.

В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.