В центре Тбилиси проходит акция против ограничения на передвижение ночью

По словам митингующих, у них есть "ощущение несправедливости", когда они видят из окон проезжающие машины, а сами сидят дома

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Несколько десятков человек вышли на Площадь Свободы в центре Тбилиси на акцию в знак протеста против ограничения на передвижение в ночное время.

Акция была организована в социальных сетях, и в ней приняли участие обычные жители Тбилиси.

Большинство участников акции принесли с собой плакаты с надписями "Комендантский час = авторитаризм", "Для свободы не нужен пропуск", "Упраздните комендантский час", "Свобода не избирательна".

"У нас есть ощущение несправедливости, когда мы видим из окон проезжающие машины, а сами сидим дома", – заявляют участники акции.

В эти минуты участники акции окружили колону с изображением святого Георгия в центре площади держа в руках растяжку с надписью "Право на свободу передвижение нельзя ограничить".

Ограничение на передвижение в период с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся ограничений, наряду с масочным режимом и запретом на массовые мероприятия, которые будут действовать в Грузии на неопределенный срок. Эпидемиологи поясняют это ограничение желанием сократить передвижение граждан.