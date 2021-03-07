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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Коронавирус в Грузии: число инфицированных увеличилось за сутки на 234

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (967)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251095345/Koronavirus-v-Gruzii-chislo-infitsirovannykh-uvelichilos-za-sutki-na-234.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписано 349 пациентов

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 234. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 272 851 случай заражения.

Эпидемия коронавируса - люди в масках
© AFP / VANO SHLAMOV
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 349 человек, с начала пандемии вылечились 266 693 пациента. Скончались 3 576.

За сутки сделано 15 919 тестов, из которых на антиген 6 210 и 9 709 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: суточный – 1,47%, за последние 14 дней – 1,55%, за последние семь дней – 1,56%.

В карантине в настоящее время находятся 307 человек, в стационарах – 1 410, в ковид-гостиницах – 133.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (967)
Теги:
Пандемия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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