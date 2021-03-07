Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии

По прогнозам синоптиков, 7 марта на западе страны ожидаются дожди, в горах снег, местами сильный, возможна метель

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Из-за сильного снегопада в воскресенье ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на перевале Накерала (регион Рача Лечхуми - Земо Сванети) дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури внутреннего значения, сообщает Департамент автомобильных дорог.

По данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.

По прогнозам синоптиков, 7 марта в Западной Грузии ожидаются дожди, в горах снег, местами сильный, возможна метель. Будет дуть сильный западный ветер, на море прогнозируют шторм 3-4 балла.