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Очистка участка дороги

Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии

photo: The Roads Department of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Непогода в Грузии (211)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251095429/Nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-v-Zapadnoy-Gruzii.html

По прогнозам синоптиков, 7 марта на западе страны ожидаются дожди, в горах снег, местами сильный, возможна метель

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Из-за сильного снегопада в воскресенье ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на перевале Накерала (регион Рача Лечхуми - Земо Сванети) дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури внутреннего значения, сообщает Департамент автомобильных дорог.

По данным ведомства, на остальных участках дороги движение в эти минуты свободно.

По прогнозам синоптиков, 7 марта в Западной Грузии ожидаются дожди, в горах снег, местами сильный, возможна метель. Будет дуть сильный западный ветер, на море прогнозируют шторм 3-4 балла.

Темы:
Непогода в Грузии (211)

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