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Молодежь на акции против ковид-ограничений. Люди в масках

Главное о COVID на 7 марта: столица Грузии лидирует по числу новых инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (968)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251096289/Glavnoe-o-COVID-na-7-marta-stolitsa-Gruzii-lidiruet-po-chislu-novykh-infitsirovannykh.html

Следом за грузинской столицей самые опасные в плане ковид-заражения регионы - это Имерети и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Из 234 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, выявленных за последние сутки в Грузии, 135 зафиксировано в Тбилиси, информацию распространяет администрация правительства Грузии.

География остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:

  • Аджария - 10
  • Имерети - 27
  • Квемо Картли - 4
  • Шида Картли - 23
  • Гурия - 7
  • Самегрело - Земо Сванети - 12
  • Кахети - 12
  • Мцхета-Мтианети - 2
  • Самцхе-Джавахети - 1
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 1.

На сегодня зарегистрировано 2556 активных случаев заражения, из них 1 410 человек проходят лечение в больницах, 1 013 - лечатся на дому, 307 - помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 5 719 граждан.

Состояние 267 пациентов расценивается как тяжелое, 78 из них подключены к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 272 851 случай заражения, вылечились 266 693 пациента, скончались 3 576.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (968)

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