Главное о COVID на 7 марта: столица Грузии лидирует по числу новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Из 234 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, выявленных за последние сутки в Грузии, 135 зафиксировано в Тбилиси, информацию распространяет администрация правительства Грузии.
География остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
- Аджария - 10
- Имерети - 27
- Квемо Картли - 4
- Шида Картли - 23
- Гурия - 7
- Самегрело - Земо Сванети - 12
- Кахети - 12
- Мцхета-Мтианети - 2
- Самцхе-Джавахети - 1
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 1.
На сегодня зарегистрировано 2556 активных случаев заражения, из них 1 410 человек проходят лечение в больницах, 1 013 - лечатся на дому, 307 - помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 5 719 граждан.
Состояние 267 пациентов расценивается как тяжелое, 78 из них подключены к аппарату ИВЛ.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 272 851 случай заражения, вылечились 266 693 пациента, скончались 3 576.