Главное о COVID на 7 марта: столица Грузии лидирует по числу новых инфицированных

Следом за грузинской столицей самые опасные в плане ковид-заражения регионы - это Имерети и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Из 234 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, выявленных за последние сутки в Грузии, 135 зафиксировано в Тбилиси, информацию распространяет администрация правительства Грузии.

География остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:

Аджария - 10

Имерети - 27

Квемо Картли - 4

Шида Картли - 23

Гурия - 7

Самегрело - Земо Сванети - 12

Кахети - 12

Мцхета-Мтианети - 2

Самцхе-Джавахети - 1

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 1.

На сегодня зарегистрировано 2556 активных случаев заражения, из них 1 410 человек проходят лечение в больницах, 1 013 - лечатся на дому, 307 - помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 5 719 граждан.

Состояние 267 пациентов расценивается как тяжелое, 78 из них подключены к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 272 851 случай заражения, вылечились 266 693 пациента, скончались 3 576.