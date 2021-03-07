14:58 07 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Город Батуми в пасмурную погоду. Башня Азбуки и крупные отели на набережной

В Батуми 8 марта общественный транспорт будет обслуживать женщин бесплатно

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/18/249272183.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251097313/V-Batumi-8-marta-obschestvennyy-transport-budet-obsluzhivat-zhenschin-besplatno.html

Мелочь, а приятно - в женский праздник жительницы и гостьи города смогут ездить на общественном транспорте абсолютно бесплатно весь день

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В Батуми 8 марта, в честь Международного женского дня, жительницы и гостьи города смогут воспользоваться бесплатным проездом в муниципальном транспорте, об этом сообщает компания "Автотранспорт Батуми".

"В Международный женский день, 8 марта, городской транспорт будет бесплатно обслуживать женщин в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Международный женский день отмечается во многих странах мира, в том числе и в Грузии. В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днем празднования достижений женщин во всех областях жизни и протеста против пережитков неравноправия.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Молодежь на акции против ковид-ограничений. Люди в масках
Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото
Кошкин дом: активисты открыли коворкинг с котами
Кошкин дом: активисты открыли коворкинг с котами - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться