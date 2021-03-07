В Батуми 8 марта общественный транспорт будет обслуживать женщин бесплатно

Мелочь, а приятно - в женский праздник жительницы и гостьи города смогут ездить на общественном транспорте абсолютно бесплатно весь день

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В Батуми 8 марта, в честь Международного женского дня, жительницы и гостьи города смогут воспользоваться бесплатным проездом в муниципальном транспорте, об этом сообщает компания "Автотранспорт Батуми".

"В Международный женский день, 8 марта, городской транспорт будет бесплатно обслуживать женщин в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Международный женский день отмечается во многих странах мира, в том числе и в Грузии. В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днем празднования достижений женщин во всех областях жизни и протеста против пережитков неравноправия.