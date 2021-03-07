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Торговля цветами на улице

Цветы к 8 Марта - дорогие сетевые магазины и киоски у метро с нетерпением ждут праздника

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251098211/Tsvety-k-8-marta---dorogie-setevye-magaziny-i-kioski-u-metro-s-neterpeniem-zhdut-prazdnika.html

К Международному женскому дню торговцы цветами готовятся особо, ассортимент такой, что глаза разбегаются, но увы, приходится смотреть и на цены, прикидывая, что потянет семейный бюджет - скромный букетик фиалок или роскошные розы

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Небольшой букетик тюльпанов или роскошная охапка роз - цветы давно уже стали неотъемлемым атрибутом 8 Марта.

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В Международный женский день спрос на цветы увеличивается в несколько раз, а вместе с ним растут и цены.

"В этом году к 8 Марта у нас в магазине особый спрос на красные розы и гипсофилы. Есть несколько заказов, где просят экзотические букеты или редкие синие розы. В среднем, одну розу можно приобрести за 5 лари (около 1,5 доллара США), ну а средний букет без излишеств обойдется покупателю около 80 лари (около 25 долларов)", - рассказали Sputnik Грузия в одном из цветочных магазинов Тбилиси.

Автобус на одной из батумских улиц
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Есть и роскошные букеты, которые, не выходя из дома, можно заказать курьеру. Цена таких букетов начинается от 60 лари и достигает 900. Так, большая коробка лилий обойдется в 330 лари.

По словам консультанта, несмотря на высокие для Грузии цены, покупатель может быть уверен в высоком качестве продукции и красивой подаче. В этом они видят свое преимущество перед уличными торговцами цветов.

Естественно, в специализированные магазины, как правило, отправляются в основном состоятельные граждане, которые хотят удивить адресата экзотическими и редкими букетами.

Если же покупать цветы на рынке или в киосках у метро, то средний букет роз обойдется 15 - 20 лари. А если бюджет совсем скромный, то всегда можно купить букетики фиалок или подснежников за 3-4 лари.

В последние годы стало модно дарить цветы в горшочках. Хотя простоят они практически немногим дольше, чем цветы в вазах.
Цена на такой подарок начинается от 5-10 лари и выше.

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