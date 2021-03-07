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Закрытый ресторан. В Грузии борются с коронавирусом

Рестораны в Грузии открываются, но без живой музыки

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (969)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251098317/Restorany-v-Gruzii-otkryvayutsya-no-bez-zhivoy-muzyki.html

С понедельника рестораны начнут работать в обычном режиме, то есть принимать посетителей в залах, но обедать им придется без музыкального сопровождения бэнда

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. С понедельника, 8 марта, снимается ограничение для объектов питания на прием клиентов в помещении, но запрет на живую музыку остается в силе, об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

Закрытые рестораны и кафе. Ресторанчики в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Рестораны в Грузии полностью возобновят работу с 8 марта

По его словам, ограничение будет действовать до 1 апреля. Такое решение Перадзе объяснил спецификой живой музыки и сложностью контроля соблюдения рекомендаций.

"Несмотря на то, что с 8 марта открываются внутренние пространства в ресторанах, до 1 апреля сохраняется запрет на исполнение живой музыки, поскольку это еще больше увеличивает масштаб мероприятия. Когда мы имеем дело с таким культурным мероприятием, масштаб гораздо больше, и контролировать мобильность людей, как и соблюдение регуляций, очень сложно", - сказал Перадзе.

С 8 марта в стране снимут еще несколько ограничений , введенных в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Среди них разрешение объектам питания на обслуживание гостей в помещениях. При этом сохраняется запрет на передвижение в ночное время - с 21:00 до 05:00.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (969)
Теги:
Пандемия, Ресторан, Грузия

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