Рестораны в Грузии открываются, но без живой музыки

С понедельника рестораны начнут работать в обычном режиме, то есть принимать посетителей в залах, но обедать им придется без музыкального сопровождения бэнда

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. С понедельника, 8 марта, снимается ограничение для объектов питания на прием клиентов в помещении, но запрет на живую музыку остается в силе, об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

По его словам, ограничение будет действовать до 1 апреля. Такое решение Перадзе объяснил спецификой живой музыки и сложностью контроля соблюдения рекомендаций.

"Несмотря на то, что с 8 марта открываются внутренние пространства в ресторанах, до 1 апреля сохраняется запрет на исполнение живой музыки, поскольку это еще больше увеличивает масштаб мероприятия. Когда мы имеем дело с таким культурным мероприятием, масштаб гораздо больше, и контролировать мобильность людей, как и соблюдение регуляций, очень сложно", - сказал Перадзе.

С 8 марта в стране снимут еще несколько ограничений , введенных в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Среди них разрешение объектам питания на обслуживание гостей в помещениях. При этом сохраняется запрет на передвижение в ночное время - с 21:00 до 05:00.