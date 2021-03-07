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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Уже точно - Грузия получит первую партию вакцины Pfizer к 22 марта

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (970)
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Sputnik Грузия
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Правительство Грузии получило письменное подтверждение конкретных сроков поставок вакцины от коронавируса в страну непосредственно от производителя

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия получит первую партию вакцины Pfizer - 29 250 доз - к 22 марта, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, первая партия вакцины AstraZeneca поступит в Грузию примерно в то же время.

"Мы получили как письменно подтвержденную информацию, так и два дня назад в ходе телевключения с компанией Pfizer о том, что к 22-му числу должны прибыть те дозы, которые размещены на платформе COVAX, то есть 29 250 доз вакцины Pfizer, а также посредством того же COVAX должен начаться ввоз 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca, первая партия - 43 тысячи доз", - сказал Гамкрелидзе.

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© REUTERS / JOHNSON & JOHNSON
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По словам эпидемиолога, вакцина AstraZeneca доставляется через Детский фонд ООН. Уже достигнута договоренность о закупке и переведены деньги.

Кроме того, по словам Амирана Гамкрелидзе, ведутся переговоры еще с несколькими странами и производителями.

Что касается вакцины NOVAVAX, то, по словам Гамкрелидзе, это одна из инновационных вакцин, производимых американской компанией.

"Это один из крупнейших производителей вакцин. По результатам исследований, у него очень хорошие результаты. Индийскому институту уже выдана лицензия на производство. Поэтому переговоры ведем уже несколько недель. Было письмо от нашего правительства, а также ответ, что они согласились подписать контракт о поставке миллиона доз. Я думаю, что контракт должен прийти через неделю, и переведены деньги на закупку миллиона доз. Но это будет конец июня - начало июля. Мы заранее бронируем миллион доз. NOVAVAX также будет размещен на платформе COVAX", - сказал Гамкрелидзе.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан).

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (970)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия

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