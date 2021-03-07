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Здания отелей на площади Первой республики в Тбилиси - вечер

Родители по всей Грузии объединяются против сексуального насилия в отношении детей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210307/251100894/Roditeli-po-vsey-Gruzii-obedinyayutsya-protiv-seksualnogo-nasiliya-v-otnoshenii-detey.html

"Марш тысячи родителей" начнется одновременно в десяти городах Грузии. Участники будут требовать ужесточения наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В понедельник, 8 марта, в десяти городах Грузии одновременно начнется "Марш тысячи родителей" с требованием ужесточить уголовное наказание за сексуальные преступления в отношении детей.

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Как сообщает "Движение женщин Грузии", участники акции выдвигают пять основных требований:

- Изменить статью об изнасиловании в Уголовном кодексе, сделав отсутствие согласия центральной отправной точкой.

- Создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия.

- Сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать себя и защитить себя от сексуального насилия.

- Увеличить количество психологов и социальных работников.

- Привлечь к ответственности прокурора, расследовавшего дело 14-летней девочки, погибшей в Кобулети.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Завтрашняя акция начнется в 17:00. Участники марша в Тбилиси соберутся на площади Республики и направятся к зданию правительственной канцелярии.

Как отмечают организаторы, акции будут проходить 100 дней.

В последние месяцы Грузию захлестнули громкие преступления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних. Так, сотрудники полиции региона Шида Картли на днях задержали мужчину средних лет за половую связь с 13-летней девочкой, которая родила от него ребенка.

Ранее в Кобулети 14-летняя девочка покончила с собой после сексуальной связи с 23-летним парнем, который отказался на ней жениться. Девочка подвергалась физическому и психологическому и в семье. После ее смерти был задержан не только молодой человек, но и ее 76-летний дед.

Теги:
женщины, Акция, Грузия

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