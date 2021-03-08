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Снегопад в Тбилиси - памятник тамаде в снегу в старом городе

Какие ограничения снимают в Грузии с 8 марта?

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (972)
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Sputnik Грузия
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Внимание, в стране по-прежнему сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. С понедельника, 8 марта, в Грузии начинается новый этап послабления ограничений, введенных в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Поэтапный план смягчения ограничений в конце февраля представил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

С 8 марта:

  • на горнолыжных курортах заработают канатки;
  • во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья);
  • торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов.

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© AFP / VANO SHLAMOV
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С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, в ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), разрешается проведение конференций и тренингов, возобновилась работа детсадов, в вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов.

Ранее заработал общественный транспорт, междугороднее сообщение, разрешили работу гостиниц на горнолыжных курортах.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (972)

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