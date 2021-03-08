Какие ограничения снимают в Грузии с 8 марта?

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. С понедельника, 8 марта, в Грузии начинается новый этап послабления ограничений, введенных в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Поэтапный план смягчения ограничений в конце февраля представил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
С 8 марта:
- на горнолыжных курортах заработают канатки;
- во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья);
- торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.
Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов.
Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, в ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), разрешается проведение конференций и тренингов, возобновилась работа детсадов, в вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов.
Ранее заработал общественный транспорт, междугороднее сообщение, разрешили работу гостиниц на горнолыжных курортах.