Какие ограничения снимают в Грузии с 8 марта?

Внимание, в стране по-прежнему сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. С понедельника, 8 марта, в Грузии начинается новый этап послабления ограничений, введенных в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Поэтапный план смягчения ограничений в конце февраля представил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

С 8 марта:

на горнолыжных курортах заработают канатки;

во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья);

торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов.

Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).

С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, в ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), разрешается проведение конференций и тренингов, возобновилась работа детсадов, в вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов.

Ранее заработал общественный транспорт, междугороднее сообщение, разрешили работу гостиниц на горнолыжных курортах.