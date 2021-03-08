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Снегопад в Тбилиси - растения на улицах города в снегу

Грузия отмечает Международный женский день 8 Марта

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Sputnik Грузия
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Праздник 8 Марта, который появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, отмечается в ряде стран, в том числе и в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузия в понедельник, 8 марта, празднует Международный женский день – этот праздник является в стране официальным выходным днем.

День 8 Марта отмечается ежегодно в ряде стран. Появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Как возник праздник

Международный женский день возник в далеком прошлом – более полутора веков назад, как день борьбы женщин за свои права.

Автобус на одной из батумских улиц
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Традицию праздновать 8 Марта связывают с "маршем пустых кастрюль", который текстильщицы Нью-Йорка провели именно в этот день 162 года назад, хотя документально факт не подтверждается.

Женщины, выйдя на улицы в 1857 году, требовали равноправия – предоставления им избирательного права, условий оплаты труда, равных c мужчинами, и сокращения рабочего дня. Полиция в те далекие времена демонстранток разогнала. Через два года женщинам для защиты своих интересов удалось создать первый профсоюз – тогда это было большим достижением.

Свои права женщины Нью-Йорка отстаивали вновь через 51 год – демонстрация под лозунгом "Хлеб и розы" прошла 8 марта в 1908 года. Более 15 тысяч женщин участвовали в демонстрации, где хлеб был символом экономической стабильности, а розы – лучшего уровня жизни. А в мае последнее воскресенье февраля Социалистическая партия Америки объявила Национальным женским днем.

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В результате, многолетняя борьба женщин принесла свои плоды – в Германии, Венгрии, Австрии и Чехословакии женщины право голоса получили в 1918 году, а в США – в 1920-м.

В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене по предложению немецкой коммунистки Клары Цеткин Женский день учредили как международный. Начиная с 1911 года в Международный женский день активистки из разных стран проводили шествия и митинги, чтобы привлечь внимание общественности и устранить гендерное неравенство.

Тюльпаны
© photo: Sputnik / Mikhail Mordasin
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Устав ООН стал первым международным соглашением, объявившем равенство мужчин и женщин. Он был подписан в Сан-Франциско в 1945 году. Праздник 8 Марта ООН официально учредила только через 30 лет и объявила 1975 год Международным годом женщин.

В СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим днем в 1965 году. Праздник со временем потерял политический окрас и стал просто 8 Марта – Международным женским днем.

После развала Союза в Грузии 8 Марта, как и многие другие советские праздники, упразднили. Международный женский день вновь получил статус праздника и выходного при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе в 2002 году. Парламент страны принял это решение по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя высшего законодательного органа.

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