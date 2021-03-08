Верхний Ларс сегодня: движение на дороге к границе Грузии с Россией ограничено

Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. За движением автотранспорта наблюдает патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Ограничено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободное.

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс в режиме без остановки. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. За движением автотранспорта будет следить патрульная полиция.

Из-за непогоды движение автотранспорта запрещено на автомобильной дороге внутригосударственного значения. Из-за снега и гололеда на 1-52 км участка Гоми-Сачхере автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное.

Движение свободно и на остальных участках автомобильной дороги.