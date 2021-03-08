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Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс

Верхний Ларс сегодня: движение на дороге к границе Грузии с Россией ограничено

© photo : official site of the MTCIT of RA
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (154)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210308/251101379/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-na-doroge-k-granitse-Gruzii-s-Rossiey-ogranicheno.html

Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. За движением автотранспорта наблюдает патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Очистка участка дороги
photo: The Roads Department of Georgia / FB
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Ограничено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободное.

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс в режиме без остановки. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. За движением автотранспорта будет следить патрульная полиция.

Из-за непогоды движение автотранспорта запрещено на автомобильной дороге внутригосударственного значения. Из-за снега и гололеда на 1-52 км участка Гоми-Сачхере автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное.

Движение свободно и на остальных участках автомобильной дороги.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (154)

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