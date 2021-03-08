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Коронавирус в Грузии: число инфицированных увеличилось за сутки на 147

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (972)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписано 193 пациента

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 147. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 272 998 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 193 человека, с начала пандемии вылечились 266 886 пациентов. Скончались 3 591.

За сутки сделано 7 823 теста, из которых на антиген 3 613 и 4 210 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: суточный – 1,88%, за последние 14 дней – 1,54%, за последние семь дней – 1,67%.

В карантине в настоящее время находятся 257 человек, в стационарах – 421, в ковид-гостиницах – 125.

Из других стран на лечение доставлен в Грузию 41 гражданин. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (972)
Теги:
Грузия, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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