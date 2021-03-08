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Пандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия

Главное о COVID на 8 марта: какова в Грузии эпидемиологическая ситуация?

© AP Photo / Matthias Schrader
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (973)
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Самыми безопасными в плане ковид-заражения регионами на сегодняшний день являются Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Из 147 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 64 факта, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

География остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 4, Имерети – 27, Квемо Картли – 4, Шида Картли – 7, Гурии – 10, Самегрело - Земо Сванети – 9, Кахети – 18, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 0, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 2 495 активных случаев. Из них 1 421 пациент нуждаются в госпитальном лечении. В тбилисских клиниках лечатся 697 пациентов, Аджарии – 163, Имерети – 275.

В тяжелом состоянии находятся 278 пациентов, из них большая часть – 110 в Тбилиси. К аппарату искусственного дыхания подключены 77 человек, 125 человек находятся в ковид-гостиницах, 949 – проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах находятся 257 человек, в самоизоляции – 5 535.

Что касается показателя положительности, то по данным 8 марта, он составляет 1,88%, за последние две недели – 1,54%, а за последнюю неделю – 1,67%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (973)

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