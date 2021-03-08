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Пандемия коронавируса COVID 109 - вакцина от ковида

"Вакцина в дороге" – представители ВОЗ обратились к гражданам Грузии

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1795)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210308/251103767/Vaktsina-v-doroge---predstaviteli-VOZ-obratilis-k-grazhdanam-Gruzii.html

Но люди не должны забывать, что вакцина – не волшебный способ решения проблемы, по-прежнему обязательна гигиена рук, маски и дистанция, отметили в организации

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Вакцина есть, она в дороге и вы ее скоро получите – с таким посланием к грузинскому народу обратился в эфире телекомпании Imedi руководитель группы по программе иммунизации Всемирной организации здравоохранения Сидхарта Санкар Дата.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
Уже точно - Грузия получит первую партию вакцины Pfizer к 22 марта

По его словам, Грузия готова к началу вакцинации и выполнила все обязанности.

"Я хочу сказать грузинскому народу, что вакцина есть, она в дороге и вы получите ее также, как и получили другие страны. Но мы не должны забывать, что вакцина – это не волшебный способ решения проблемы. Вновь обязательна гигиена рук, маски и дистанция. Вакцина от коронавируса защитит вас от тяжелых форм и вам не понадобится госпитализация. Вакцинация остановит смертность – это доказали клинические исследования, но мы не знаем, сколько продлится выработанный от вакцины иммунитет", – заявил Дата.

Представитель ВОЗ отметил, что пока неизвестно понадобится ли повторная вакцинация через шесть месяцев или год, в данное время собирается информация со всех стран, где началась вакцинация.

Дата подчеркнул, что процент эффективности вакцин Pfizer и Astrazeneca намного выше минимального требования ВОЗ и они прошли авторизацию организации.

Грузия должна получить первую партию вакцины Pfizer (29 250 доз) к 22 марта. Первая партия вакцины AstraZeneca поступит в Грузию примерно в то же время.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан).

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1795)

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