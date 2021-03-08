Прокуратура Грузии может начать следствие по делу записей с участием сына Иванишвили

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Лело для Грузии" внесли заявление в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по поводу аудиозаписей с возможным участием сына Бидзины Иванишвили.

Оппозиционный телеканал "Пирвели" 6 марта обнародовал скандальные аудиозаписи, компрометирующие сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

По словам одного из лидера партии "Лело" Кахи Кожоридзе, прокуратура обязана расследовать указанный факт, поскольку распространенный аудиоматериал содержит признаки возможного преступления.

"Члены и юристы "Лело" пришли сюда, чтобы напомнить прокуратуре свои обязанности. В Уголовно-процессуальном кодексе Грузии прямо написано, что распространение через СМИ информации, содержащей признаки преступления, прямо налагает на прокуратуру обязанность начать расследование", – сказал Кожоридзе журналистам.

Накануне правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" распространила заявление, в котором назвала аудиозаписи "грубой фабрикацией незаконных записей 2010-2011 годов".

Как отмечается в заявлении "Грузинской мечты", обнародованная запись состоит из отдельных слов и выражений, вырезанных из разговоров людей, которые записывались на протяжении нескольких месяцев до прихода Бидзины Иванишвили в политику.

В правящей партии подчеркивают, что на момент записи действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили занимал должность президента благотворительного фонда "Карту", а Бера Иванишвили и вовсе был несовершеннолетним.